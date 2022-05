Etienne Tare saluta i compagni: “Con molti le strade si separeranno, vi auguro il meglio”

“Oggi è terminato un altro capitolo della mia piccola carriera, con molti di voi sono cresciuto insieme, più di 15 anni che giochiamo insieme e purtroppo con tanti di voi le strade si separeranno. Vi volevo ringraziare per questo bellissimo anno passato insieme a voi e vi auguro il meglio a tutti! In bocca al lupo ragazzi“, questo il messaggio postato su Instagram da Etienne Tare indirizzato ai suoi compagni. La Primavera biancoceleste ha concluso la stagione senza riuscire a superare i play off che avrebbero portato i ragazzi di Calori nella massima serie giovani, ora è tempo di bilanci in vista del prossimo anno per ripartire con innesti nuovi e salutando chi, anche per via dell’età, lascerà la Lazio Primavera.

