Lotito: “Non farei mai crociate contro Milinkovic. Con Sarri stima reciproca”. E su Acerbi…

Il presidente biancoceleste Claudio Lotito, intervenuto ai microfoni di SkySport, ha parlato del futuro di alcuni giocatori della Lazio e del tecnico: “Milinkovic è l’oggetto del desiderio di tutti. Il prezzo c’è quando uno viene messo sul mercato: io non ce l’ho messo, quindi il prezzo non c’è. Nel momento in cui dovesse venire a chiederci, o meglio, se dovesse esserci un’offerta che lo soddisfa dal punto di vista professionale, parlando delle 5 squadre top al mondo, e anche economico, e che allo stesso tempo contempli le esigenze della Lazio, di certo non mi metterei a fare le crociate contro Milinkovic perché non lo meriterebbe. Acerbi? Lui ha un contratto con la Lazio, è un grande giocatore nel suo ruolo. Tutto quello che verrà piu avanti in termine di mercato, esigenze, aspettative o richieste del giocatore e di altre società, lo valuteremo“. Per quanto riguarda invece l’allenatore, il patron afferma che il clima è più che sereno: “Il rapporto tra me e Sarri è sempre stato forte, di stima reciproca. Penso che sia un grande professionista, vive esclusivamente di calcio, da quello che mi ha detto si trova bene alla Lazio, dice che è un posto dove si può fare calcio. Il prossimo anno se sarà lui il nostro tecnico? Se valgono i contratti allora dovrebbe essere così”.

