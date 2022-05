‘Insieme per la Pace’| Beppe Signori: “Volevo salutare tutti i tifosi della Lazio e ringraziarli per la loro vicinanza”

La Lazio ha pubblicato su Twitter una video-intervista a Beppe Signori, realizzata a bordo campo in occasione dell’evento “Insieme per la Pace” svoltosi questa sera allo stadio Olimpico di Roma. L’ex bomber della Lazio lascia un messaggio ai tifosi biancocelesti e ricorda a tutti di non perdersi il suo docufilm, che uscirà il 19 giugno su Sky.

Successivamente Beppe Signori è intervenuto ai microfoni di Lazio Style. Queste le sue parole:

“Sono passati tanti anni da quando segnavo in questo stadio. Sono qui anche per presentare il mio libro e docufilm, è una storia di vita soprattutto giudiziaria, che purtroppo mi ha visto protagonista. Aver dimostrato la mia innocenza è stato il gol più bello della mia carriera. La guerra? Parliamo di una catastrofe, soprattutto per i più piccoli. Dobbiamo tutti metterci a disposizione e dare una mano”.

