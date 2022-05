Il Presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi:”Riscatteremo Vicario. La Lazio? Se me lo dovesse chiedere sarebbe in prima fila”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, è intervenuto nella giornata odierna ai microfoni di Radio Incontro Olympia, dove ha parlato in merito alle varie voci di mercato, provenienti soprattutto dal fronte Lazio, sul presunto interessamento verso alcuni calciatori azzurri. Nello specifico sono stati fatti tre nomi che sono in orbita biancoceleste ormai da settimane, stiamo parlando di Vicario, Parisi e Pinamonti. Di seguito le parole del presidente dell’Empoli:

“Vicario è stato il miglior portiere del campionato che si è appena concluso insieme all’estremo difensore del Milan. Noi lo riscattaremo dal Cagliari onorando l’accordo previsto, successivamente valuteremo la sua situazione. L’Empoli cederà uno o due giocatori che non potrà trattenere, perché gli stessi hanno richieste dall’Italia e dall’estero da club che disputeranno competizioni internazionali, tutti gli altri resteranno per crescere e migliorare insieme. La Lazio su Vicario? Se il mio amico Lotito me lo chiedesse con un’offerta giusta, sarei quasi contento… La Lazio a quel punto sarebbe in prima fila, a patto che venga riconosciuto il nostro lavoro e soprattutto il reale valore di questo ragazzo. Parisi? Noi vorremmo tenerlo, affinché possa completare qui ad Empoli quel percorso solo in parte interrotto per un infortunio che lo ha tenuto fuori 5 mesi nell’ultima stagione. Pinamonti vice Immobile? Assolutamente no! A 22 anni vuole e deve giocare titolare, perciò Bologna o Torino potrebbero rappresentare lo step giusto per la sua prossima destinazione”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: