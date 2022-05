Liverpool-Real Madrid, Leiva a Parigi per la finale Champions

Il centrocampista della Cremonese, ma di proprietà della Juventus, Nicolò Fagioli è uno dei nomi accostati alla Lazio in questi mesi. Il giocatore, ai microfoni di Sport Week, ha parlato del suo futuro: “Tifo Juve da bambino e per me sarebbe un sogno vestire quella maglia, ma devo capire bene che intenzioni hanno con me. Se hanno in mente un percorso da fare insieme, io sono dispostissimo a condividerlo. Ma i giovani devono giocare. Dove, se in una grande o in una piccola, non lo so. Vedo però che in Italia le cose stanno cambiando, anche Mancini non si fa problemi a chiamarli in Nazionale. Ripeto: se sono forti, i giovani devono giocare. E, sì, io mi sento pronto per la Serie A“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: