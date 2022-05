Pedullà: “Sarri ha firmato”

Mauro Zarate inizia una nuova avventura calcistica. Dopo una breve parentesi in Brasile, l’argentino a 35 anni torna a giocare in patria, nel Platense. L’annuncio arriva direttamente dal calciatore con un post su Instagram in cui ricorda anche il passato alla Lazio e nelle altre squadre in cui ha militato. Di seguito il post: “Grazie mille a tutti per i messaggi gente… 35 anni questo continua! Con le stesse energie di quando avevo 16 anni e muovevo i primi passi in Prima, per poi passare alla Lazio, Inter, Fiorentina, West Ham, Boca Juniors e ora Platense. Una bella sfida che mi prende con tanta voglia di giocare e aiutare la squadra a continuare in Prima, dove è passata la maggior parte della loro storia. Si inizia alla grande!”

