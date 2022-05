Bayern Monaco, Lewandowski annuncia l’addio al Bayern Monaco: “Non mi piace questa situazione”

Lo Sporting Gijon, in cui milita in prestito dalla Lazio l’esterno offensivo Jony Rodriguez, ha concluso una stagione decisamente negativa. La squadra è infatti rimasta nella Segunda Division, la Serie B spagnola, senza avere mai nemmeno l’ambizione di poter puntare al ritorno nella massima serie. Jony, arrivato tra le fila dello Sporting a gennaio, non è riuscito a dare molto, o almeno non quanto si sperava, e il giocatore lo sa bene. Nel post pubblicato infatti quest’oggi sul proprio profilo Instagram viene messo in evidenza proprio questo. Ecco quanto scritto:

“Una stagione da dimenticare, per chiedere scusa a tutte le persone che sentono e vivono lo Sporting, un fallimento a livello collettivo e personale, dove gli obiettivi non sono stati raggiunti, e che dovrebbe servire per imparare e sapere che questo non potrà mai più accadere, perché lo Sporting è una GRANDE squadra e ha una STORIA alle spalle che va curata, sentita e rispettata. Mi scuso per non averti dato niente in questi 6 mesi, quando mi hai dato tutto, il senso di colpa e di fallimento che ho e che provo è enorme, ma se sono sicuro di qualcosa, è che lo restituirò a te e spero che succeda il prima possibile. Indossare questa maglia è motivo di ORGOGLIO, è una RESPONSABILITÀ e una SENSIBILITÀ. Spero di potermi divertire presto con te”.

