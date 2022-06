Immobile e Milinkovic nel Team of the Season di FIFA22

Come riportato da Alfredo Pedullà sul suo profilo di Twitter, la Lazio è in una trattativa no stop con l’Atalanta per accaparrarsi il giovane portiere di proprietà della Dea, Marco Carnesecchi, prima scelta del club biancoceleste, su richiesta di mister Sarri. Il ragazzo è un classe 2000, appena 21 anni per lui, sarebbe un colpo di grande prospettiva per la Lazio e un grande salto di livello per il giocatore che quest’anno ha giocato alla Cremonese.

