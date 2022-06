Marcos Antonio, chi è il nuovo rinforzo biancoceleste

Siamo giunti al terzo e ultimo giorno del Memorial Daniel Guerini. Mentre i risultati del campo portano la Roma al quarto posto e il Torino al terzo, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Ludwig, il noto dj amico di Daniel. Ecco le sue parole a margine del Memorial: “È una giornata a cui volevo partecipare, non volevo mancare per ricordare al meglio un amico, un fratello e un grande campione. Come vedi c’è tanta gente, per noi deve essere un giorno di divertimento, festa e di gioco, perchè è quello che avrebbe voluto Daniel. Ha una famiglia forte, vietato essere tristi. Daniel l’ho conosciuto tramite la mia musica, facevo il dj e gli piacevo. Forse era uno tra i primi che mi ascoltava. Da lì è nato un grande rapporto di amicizia, con lo sfottò tra Roma e Lazio che non mancava mai. Adesso ho legato tantissimo con la mamma, che è diventata una zia per me e sono veramente contento di questo, è una grande famiglia. Speriamo sia il primo di tanti memorial“.

