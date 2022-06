Il Tempo | Dalla guerra a Formello. E’ il giorno di Marcos Antonio

Il primo colpo di mercato della Lazio è finalmente arrivato: si tratta di Marcos Antonio, ex centrocampista dello Shakhtar Donetsk. Il brasiliano era scappato dall’Ucraina a fine febbraio a seguito dell’invasione della Russia e aveva fatto rientro in patria, dove poi ha ricevuto la chiamata della Lazio. Il ragazzo firmerà un contratto di cinque anni da 900mila euro a stagione ed è stato comprato per sostituire Leiva, anche se in carriera non ha mai ricoperto il ruolo di regista. Ha solo 22 anni, il tempo per imparare un nuovo ruolo c’è. Chi lo conosce afferma che abbia le caratteristiche simili a quelle di Verratti, anche se è più offensivo, e che sia più dinamico di Leiva.

Capitolo portiere: mentre si porta avanti la trattativa per Carnesecchi, dalla Spagna arrivano voci di un interesse per Neto. Il portiere è in uscita dal Barcellona e la possibilità di vederlo alla Lazio ci sarebbe solo nel caso riuscisse a svincolarsi dal club spagnolo.

Settimana importante anche per Romagnoli: il difensore ha rifiutato anche un’offerta dalla Premier per la Lazio, ma finché non si arriva a 3 milioni non si può chiudere.

Lo riporta Il Tempo.

