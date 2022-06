CdS | Sarri vuole Emerson. Per Carnesecchi la Dea non dà il via

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio vorrebbe chiudere l’acquisto di un terzino sinistro giovane da piazzare alle spalle di Marusic. Invece, Sarri insiste per Emerson del Chelsea, tra i primi nomi fatti a Lotito un anno fa. La Lazio lo prenderebbe in prestito, al massimo con diritto di riscatto. La richiesta dei Blues dovrebbe essere di 15 milioni, ma il contratto del giocatore scade nel 2024 e su questo punto il club biancoceleste potrebbe fare leva per strappare uno sconto.

Embed from Getty Images

Nel frattempo, sono spuntati altri due nomi: Pietro Beruatto (23 anni, esterno del Pisa) e Pedrinho (19 anni del Santos), a cui la Lazio avrebbe offerto un triennale.

Embed from Getty Images

Invece, da Bergamo trapela che per Carnesecchi l’Atalanta chiede 18 milioni, accetterebbe una proposta di 15 milioni più 3. Il portiere spinge per essere liberato. Il piano alternativo sarebbe Vicario dell’Empoli: i toscani l’hanno riscattato versando 5 milioni al Cagliari, ne riconosceranno altri 3 ad inizio 2023. Totale di 8. La richiesta per cederlo è 12 milioni.

Embed from Getty Images

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: