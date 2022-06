Il Messaggero | Lazio, c’è Maximiano come vice Carnesecchi. E il caso Acerbi

Come riportato da Il Messaggero, Lotito non molla su Carnesecchi e l’impressione è che la Dea possa cedere a 16 totali entro il fine settimana. Aspettando la riabilitazione del giocatore, Sarri insiste per avere un secondo più affidabile e reattivo di Reina: il portoghese Luis Maximiano, che il Granada può dare in prestito.

Embed from Getty Images

La Lazio ha respinto un’offensiva da 16 milioni del Siviglia per Luis Alberto. Sarri dà il via libera, ma Lotito pretende una cifra ben più alta. Quella somma poteva essere subito essere reinvestita su una mezz’ala più gradita al tecnico, come Benjamin Bourigeaud del Rennes o Ivan Ilic del Verona.

Embed from Getty Images

La Lazio oltretutto non riesce ancora a “liberarsi” dello stipendio di 2,5 milioni di Acerbi, che rischia di diventare il prossimo caso ad Auronzo. Il centrale continua a parlare con Milan e Inter, spera persino nella Juve, ma ancora nulla si è davvero mosso. Il giocatore vorrebbe poter rientrare in attività il 15 luglio, in attesa anche di sviluppi di mercato, ma il club non ha mai risposto. Giura che si comporterà da professionista, ma c’è il rischio che il centrale possa non presentarsi mai in ritiro: non se la sente, aveva chiesto la cessione a gennaio, non ha mai cambiato idea dopo la rottura con la Curva Nord. Tra l’altro il rapporto con Sarri non è mai decollato e il tecnico non si è affatto opposto al suo addio. Lotito chiede ancora 4-5 milioni per il suo cartellino.

Embed from Getty Images

La prima e la terza casacca della prossima stagione verranno presentate il 4 luglio a piazza del Popolo da Anna Falchi. A proposito del futuro stadio biancoceleste, c’è stato nuovo contatto con l’assessore allo Sport che ribadisce: «Io e il sindaco aspettiamo ancora che il patron presenti un progetto, che sia al Flaminio o altrove».

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: