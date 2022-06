Il Tempo | Lazio, Sarri freme: servono rinforzi

Sei giorni alle prime visite mediche, otto alla partenza per Auronzo, dove il 6 luglio mattina è fissata la prima seduta d’allenamento sulle Alpi. Ci siamo, sta per partire la nuova stagione della Lazio e sono ancora tanti i nodi irrisolti. Manca una settimana, deve essere quella decisiva per non complicare il lavoro di Sarri. Marcos Antonio ha sostituito Leiva, non c’è ancora chi possa prendere il posto di Strakosha e Luiz Felipe. Carnesecchi e Romagnoli sono i due nomi più gettonati ma, sul primo, aumentano le riflessioni perché l’Atalanta non scende dalla richiesta iniziale di 18 milioni nonostante la sicura assenza di 4 mesi per l’infortunio alla spalla.

Sono ore fondamentali per capire se arriverà il giovane portiere e, solo dopo, scatterà la caccia al suo vice, un numero uno esperto (piace Sirigu). Altrimenti Lotito e Tare proveranno a regalare a Sarri l’empolese Vicario, altro giocatore gradito al tecnico anche se non si possono escludere sorprese con acquisti all’estero. Romagnoli è in vacanza e in Sardegna, aspetta ancora per qualche giorno la Lazio, poi deciderà se accettare l’«offertona» da 4 milioni a stagione del Fulham. Serve per il ritiro, subito, perché capire i meccanismi dello spartito sarriano non sarà facile nemmeno per lui, continuare a temporeggiare per un ruolo così importante sarebbe delittuoso. Acerbi aspetta speranzoso la chiamata del Milan (dipende se Gabbia va alla Sampdoria), ma rischia di restare col cerino in mano lasciando il club biancoceleste nei guai vista la rottura ormai conclamata con la piazza biancoceleste.

Problemi fiscali relativi al decreto crescita bloccano la cessione all’estero di Muriqi (oltre a offerte più basse rispetto ai 10 milioni richiesti per non fare minusvalenza) costerebbe altri 3.5 milioni alla Lazio. Il Galatasaray resta vigile ma, per ora, è tutto fermo e Muriqi potrebbe anche essere convocato per il ritiro in attesa di risolvere la sua posizione. In stand-by anche il pssaggio di Vavro al Copenaghen e la sistemazione definitiva di Escalante e Jony in Spagna.

Esce di scena Cabral per il ruolo di vice Immobile: il capoverdiano andrà in Turchia al Besiktas e la Lazio ha bisogno di trovare un vice Immobile il prima possibile anche, rispetto ad altri ruoli, almeno in attacco Sarri ha a disposizione gli uomini necessari per cominciare a lavorare ad Auronzo (oltre Ciro, ci sono Pedro, Anderson, Zaccagni, Muriqi e i due giovani Raul Moro e Romero). A prescindere da tutto, però, non si può perdere altro tempo: pochi giorni di attesa e tutto sarà più chiaro per capire se Lotito ha deciso di cambiare passo oppure bisogna prepararsi a un’altra estate di passione. Infine, in tre giorni sono stati venduti 4.000 abbonamenti. Il Tempo/Luigi Salomone

