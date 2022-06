Lazio, Semplici: “Un nome su cui scommettere per la prossima Serie A? Manuel Lazzari”

In una lunga intervista rilasciata sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore di Spal e Cagliari, ma non solo, Leonardo Semplici, ha affrontato diversi temi, dal campionato italiano al calciomercato, soffermandosi su diverse squadre. Alla specifica domanda su un nome su cui scommettere per il prossimo campionato di Serie A, Semplici ha risposto facendo il nome di un calciatore della Lazio: il nome fatto, per le qualità che possiede, è stato quello di Manuel Lazzari, esterno biancoceleste che ha allenato ai tempi della Spal. Proprio il percorso insieme ha voluto ricordare Semplici, partito dalla Serie C, per poi arriva in Serie B ed in Serie A, prima di approdare nella Capitale. La speranza del tecnico è quella che Lazzari, alla Lazio dal 2019, possa fare un ulteriore salto in alto.

