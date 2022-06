Vavro: “Penso che diventerò un giocatore del Copenaghen”

Denis Vavro, difensore di proprietà della Lazio, ha svolto l’intero ritiro con il Copenaghen, convocato anche per la prima amichevole stagionale a cui ha preso parte dal primo minuto. Su di lui le voci di mercato sono insistenti e l’accordo Lazio-Copenaghen sarebbe sempre più vicino alla chiusura. Il calciatore slovacco è intervenuto quest’oggi nel podcast di BT “The Transfer Window”. Di seguito le sue parole:

“Io sono positivo. Sono positivo ogni giorno, penso che diventerò un giocatore del Copenaghen. Penso che il trasferimento avverrà questa settimana. Forse Venerdì o Sabato. Ma non ne sono sicuro. Adesso sto tornando a casa. Sono all’aeroporto. Sto volando per tornare in Slovacchia. Cosa manca per chiudere? Non lo so. Queste sono domande che devi porre al mio agente“.

