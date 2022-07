La Lazio che sarà: la situazione portieri

Non si parla di altro: la Lazio ha bisogno di un portiere prima di partire per il ritiro. Strakosha ha salutato a fine contratto e si sapeva. La sorpresa è stata infatti Pepe Reina, che ha risolto il contratto dopo alcune settimana in cui si dava per scontato il suo rinnovo e, di conseguenza, ha lasciato i biancocelesti senza neanche un estremo difensore. Ora la Lazio ha l’obbligo di prenderne almeno due per sanare il buco lasciato lì dietro. Si è parlato per settimane di Carnesecchi: il portiere di proprietà dell’Atalanta si è infatti messo in mostra con la Cremonese la passata stagione e di conseguenza è ora pronto per il salto. L’Atalanta, tuttavia, in porta è sistemata e potrebbe guadagnarci un tesoretto. Il giovane portiere si è però infortunato e ciò ha complicato le cose: la dea non ne vuole sapere infatti di abbassare i costi mentre Lotito spinge per un massimo di 15 milioni. Che Carnesecchi voglia la Lazio è ormai sicuro, sarebbe il salto in avanti che si è conquistato la scorsa stagione. Tuttavia, il muro posto dai bergamaschi pone insicurezze sulla riuscita dell’operazione.

Ecco allora che è pronto Vicario: i biancocelesti devono muoversi il prima possibile e un accordo con l’Empoli è ciò che si sta cercando di raggiungere. Non risultano, infatti, ancora dei contatti diretti con il portiere ma è facile pensare che una piazza come la Lazio possa essere un salto importante per il portiere 26enne. Si attendono risvolti in tal senso. Per il secondo portiere, a prescindere da Carnesecchi o Vicario, sono in orbita Lazio i nomi di Provedel, per il quale però non c’è stato alcun contatto ne tra le società e nemmeno con il calciatore. Il portiere piace a Sarri, ma non sembra essere al momento la prima scelta. Tuttavia, la buona stagione passata a La Spezia ha messo in prima fascia l’estremo difensore. Nella giornata di ieri, inoltre, è spuntato il nome di Sirigu: la situazione richiede al volo un estremo difensore, ma per il ruolo di secondo ci sono evidentemente ancora delle riflessioni.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: