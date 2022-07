Luis Alberto, Lazio e Siviglia lavorano per uno scambio: le condizioni

Dopo tanta attesa Alessio Romagnoli sembrerebbe ad un passo dalla Lazio. La società biancoceleste, insieme al tecnico Sarri, avevano individuato da tempo nell’ex Milan il rinforzo ideale per la difesa laziale. Stando a quanto riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira, il club ha aumentato l’offerta per ingaggiarlo: la proposta sarebbe di un contratto fino al 2027, con opzione per la sesta stagione, a 3 milioni l’anno.

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 3, 2022