Cristiano Bergodi, l’ex biancoceleste conquista la Supercoppa di Romania

Nella giornata di ieri Cristiano Bergodi ha conquistato la Supercoppa di Romania battendo in rimonta con la sua squadra (Sepsi) i campioni del CFR Cluj per 1-2. Un grande successo per l’ex biancoceleste in quanto è riuscito ad aggiudicarsi due trofei in meno di tre mesi.

