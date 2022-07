CdS| Attesa per Provedel. La variante Falcone

Dopo aver consegnato Maximiano a Sarri, Lotito si sta muovendo per chiudere anche Provedel. Ha preso, però, tempo sia per concedere del tempo al tecnico biancoceleste per valutare il nuovo portiere nei prossimi giorni che per acquistarlo a condizioni economiche ragionevoli. Una frenata che, comunque, non muove le priorità della Lazio. Il secondo scelto dopo Maximiano è proprio Provedel: l’obiettivo è quello di non andarci a rimettere troppo e, considerando che lo Spezia punterebbe il portiere della Sampdoria Wladimiro Falcone, Lotito ha intanto bloccato quest’ultimo con il fine di poterlo poi girare al club ligure. L’alternativa, in caso di mancato accordo, potrebbe essere quella di tenere lo stesso portiere blucerchiato. Quest’ultimo cerca un club in Serie A in cui poter giocare da titolare dopo, ma la Lazio, con la quale poter avere anche il palcoscenico in Europa League, alletta e non poco. Tuttavia con Falcone contatti non ci sono ancora stati: è rimasto un discorso legato alle società. Lo Spezia, dall’altra parte, non può tirare troppo la corda considerando che tra un anno lo perderà a zero. Dall’altra parte il 50% che andrà all’Empoli impone allo Spezia delle richieste più alte.

