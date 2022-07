UFFICIALE | Maximiano è un nuovo giocatore della Lazio: il comunicato del club

Dopo lunga notte biancoceleste, con l’arrivo ad Auronzo di Cadore intorno all’una e trenta dei tre nuovi acquisti Romagnoli, Gila e Maximiano, la squadra questa mattina si è ritrovata in campo come di consueto alle 10.30 per la seduta d‘allenamento mattutina. Subito a lavoro gli ultimi arrivati, Maximiano sta seguendo le indicazioni di mister Grigioni, Gila sta svolgendo differenziato in palestra mentre Romagnoli è in gruppo. Dagli spalti non mancano cori e complimenti per il difensore tanto atteso, già beniamino dei tifosi laziali.

