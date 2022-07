TMW | Lazio, per Acerbi si riaccende la pista Inter

È ormai un separato in casa, Acerbi, deciso da tempo a lasciare la Lazio perché ha completamente rotto con l’ambiente e la tifoseria: ieri Sarri ha interrotto l’allenamento per andare a parlare con alcuni ragazzi che stanno contestando il giocatore durante le esercitazioni ad Auronzo. Non ha ancora trovato squadra però il 34enne difensore centrale, che spera in una vera chiamata di una big: Juventus, Napoli, Milan e Inter. Per questo, nonostante abbia ricevuto gli interessamenti di Monza e Torino, Acerbi sta continuando ad aspettare la destinazione più giusta. E ora che il domino dei difensori è partito – con De Ligt al Bayern, Koulibaly al Chelsea e Bremer alla Juventus – è il momento in cui si deciderà il suo futuro. In un ipotetico borsino, le percentuali maggiori sono sotto la casella dell’Inter, che dovrà capire come muoversi in difesa dopo lo scippo bianconero di Bremer: Acerbi sarebbe una soluzione low cost (4-5 milioni vuole Lotito), pronta all’uso, di sicura affidabilità (conosce Inzaghi e il suo modo di stare in campo). TuttoMercatoWeb/Riccardo Caponetti

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: