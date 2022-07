Schira a Lazio Style Radio: “Sirene estere per Hysaj, Vecino pista calda”. E su Emerson…

Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, che ha fatto un punto della situazione in casa Lazio, tra Luka Romero e la questione portieri, passando per il discorso legato alla difesa e all’arrivo di VEcino. Ecco le sue parole:

Su Luka Romero – “La Lazio è intenzionata ad allungare il contratto di Romero appena maggiorenne, la volontà è blindarlo fino al 2027, la società crede che possa diventare un grande giocatore. Bisogna avere pazienza perchè è giovanissimo, ma in allenamento fa cose da giocatore vero“.

Sul secondo portiere – “L’idea della Lazio è prendere Provedel e il ragazzo vuole la Lazio. I biancocelesti non vogliono andare oltre i 4 milioni, ma lo Spezia in caso di cessione dovrà dare il 50% dei profitti spettano all’Empoli, per questo va verso chiede tra i 5 e i 6 milioni. Silvestri può essere un’alternativa, l’Udinese non vorrebbe perderlo. Tuttavia i rapporti tra Lazio e Pimenta sono buoni, si è parlato anche di Silvestri. La Fiorentina punta su Terracciano che si giocherà il posto con Gollini“.

Su Emerson e Hysaj – “Sul terzino sinistro ci sono sirene estere per Hysaj. Lui sa che la Lazio si sta muovendo a sinistra, a Roma sta bene ma qualcosa può succedere, ci sono sirene estere. Per la Lazio rappresenterebbe un’ottima plusvalenza. Il nome di Emerson fa impazzire Sarri, sarebbe ideale per il suo 4-3-3 e ci sono stati contatti nelle ultime ore. Il problema è legato allo stipendio, dato che guadagna 4 milioni di euro. Una delle opzioni è il prestito con diritto di riscatto“.

Su Acerbi – “Per Acerbi al momento tendo ad escludere la sua permanenza, mi aspetto la sua cessione. Va trovato chi ha voglia di fare questa operazione, con Acerbi che non accetta la prima squadra che passa, lui vorrebbe una big. Sia Milan che Juventus hanno tuttavia risposto in maniera fredda. Dovesse partire Skriniar l’arrivo di Milenkovic non basterebbe, Acerbi potrebbe essere una soluzione, tornerebbe da Inzaghi che tanto lo ha voluto anni fa da Sassuolo. Il Torino si era fatto avanti per il dopo Bremer, ma Acerbi vorrebbe una big“.

Su Vecino – “E’ vicino. Sarri lo stima e all’uruguaiano piace l’ipotesi Lazio. Le sue richieste erano un po’ alte, come per tutti gli svincolati quest’estate. L’agente Lucci ha buoni rapporti con la dirigenza della Lazio e Sarri predilige giocatori giá allenati, l’inserimento sarebbe più rapido.

