Calciomercato Lazio | Jony vicino al Real Sporting de Gijón: è già ad Alicante

Dopo l’addio di Dries Mertens al Napoli, il giocatore sarebbe alla ricerca di una nuova esperienza in un altro club italiano.

Come riportato da TMW, nelle scorse ore è emersa l’ipotesi neroazzurra: l’Inter, qualora cedesse sia Alexis Sanche che Andrea Pinamonti, sarebbe intenzionata ad acquistare il giocatore.

Tuttavia, non si tratterebbe dell’unica società interessata all’attaccante belga; la Lazio, infatti, sarebbe tornata sui propri passi per regalare a Maurizio Sarri un giocatore offensivo che, per di più, già conosce, avendo avuto modo di allenarlo nella sua esperienza a Napoli.

