Il Tempo | Lazio, Sarri avrà anche Vecino 

Venerdì il primo incontro, ieri il bis: da una parte il ds Tare, dall’altra l’agente Lucci con l’obiettivo di portare Vecino alla Lazio. Il centrocampista uruguaiano, attualmente svincolato vorrebbe ricongiungersi con Sarri che lo aveva lanciato ai tempi di Empoli, la trattativa non è chiusa, si deve trovare l’accordo definitivo su durata e stipendio ma c’è ottimismo. La Lazio offre un biennale con opzione per la terza stagione a 1.5 milioni più bonus, il giocatore vuole almeno 2 milioni e 3+1 di contratto. Nello scacchiere biancoceleste Vecino arriverebbe a coprire il posto di Akpa Akpro che si conta di piazzare in questa settimana insieme con Escalante. Solo allora il giocatore che ha regalato una delle delusioni sportive più amare durante la gestione Inzaghi segnando la rete decisiva dell’Inter all’Olimpico (20 maggio 2018, costò la qualificazione in Champions), vuole vestire la maglia biancoceleste, aspetta anche perché non è che abbia tantissime richieste in un mercato che sta sfavorendo gli svincolati.

Fronte Milinkovic: ad oggi non sono state recapitate offerte ufficiali a Formello. In Inghilterra continuano a scrivere con insistenza che il Manchester United, se non dovesse prendere De Jong, tornerebbe su Sergej mettendo sul piatto 60 milioni più bonus. Lotito non scenderà mai sotto 70 ma, tra qualche settimana, a fronte di una richiesta del giocatore di lasciare la Lazio, il presidente non tradirebbe mai il patto d’onore sancito la scorsa estate. «Se arriva un’offerta importante, potrai andare», stretta di mano col presidente e l’agente Kezman che sta girando l’Europa nella speranza di trovare un top club da Champions pronto a convincere Lotito. Il Psg resta alla finestra così come Chelsea e Arsenal, Premier o Parigi anche se l’ipotesi che Milinkovic rimanga è reale ma, di sicuro, non rinnoverà a meno di clamorosi ribaltoni. Il rischio di perderlo a zero tra due stagioni potrebbe spingere la Lazio ad abbassare le pretese tra un paio di settimane, tutti gli scenari sono aperti ma è chiaro che con i soldi che entreranno Lotito regalerà a Sarri un centrocampista di livello (Loftus-Cheek o Zielinski). Luis Alberto visto che il Siviglia non si è ancora fatto avanti viaggia verso la conferma.

In Spagna (El Chiringuito Tv) scrivono che la Lazio sta per chiudere l’acquisto di Uros Racic, mediano serbo del Valencia, club con cui è aperto un canale preferenziale per la cessione di Hysaj: può essere un’alternativa per il centrocampo soprattutto per Ilic del Verona che costa il doppio. Portiere: Provedel non si sblocca, Sportiello un’alternativa con Sarri che ha bocciato l’eventuale arrivo dello svincolato Sirigu. Intanto prosegue la campagna abbonamenti che chiuderà l’8 agosto, tra due settimane. Finora sono poco più di 18.000 le tessere sottoscritte con la curva Nord esaurita. Capitolo Primavera: il nuovo responsabile Enrico Lotito ha parlato in esclusiva a LazioPress: «Puntiamo a tornare subito in A». I giovani aquilotti, in ritiro a Roccaporena, frazione di Cascia, stavolta non possono fallire l’obiettivo. Il Tempo/Luigi Salomone

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: