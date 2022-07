GRASSAU – Pedro torna in gruppo, Patric unico assente

Sabato i biancocelesti andranno nei pressi di Salisburgo per l’amichevole da disputare contro il Qatar. Un’occasione per rifarsi in questa seconda parte di ritiro, dopo la pesante sconfitta contro il Genoa. La squadra continua a lavorare a Grassau, con il rientro di Pedro in gruppo che rappresenta la nota lieta della giornata, e con Patric che rimane invece l’unico assente. Dopo la consueta attivazione, il gruppo è poi stato diviso per reparti, per le classiche esercitazioni di rito.















