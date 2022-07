Lazio e Binance annunciano i biglietti NFT: tutte le info e i dettagli del progetto per la prossima stagione

Attraverso una nota diramata sul proprio sito web ufficiale, la Lazio ha comunicato l’inizio di un nuovo progetto avviato dal main sponsor Binance. Si tratta dei biglietti NFT, tagliandi digitali per i clienti della piattaforma, che oltre all’ingresso allo stadio permetteranno di ottenere diversi vantaggi.

Di seguito la spiegazione dell’iniziativa e le parole del Direttore Marketing biancoceleste Marco Canigiani seguite da quelle di Zoe Wei, Lead di Binance Fan Token:

“Binance annuncia oggi un progetto pilota della sua nuova soluzione di ticketing NFT con la S.S. Lazio per la stagione 2022/23. I tifosi della Lazio che utilizzano Binance potranno godersi la nuova stagione con biglietti digitali che daranno loro accesso a vantaggi esclusivi, privilegi per gli stessi fan e altro con la suddetta squadra di calcio italiana. La biglietteria NFT segna la tappa successiva della partnership avviata tra la S.S. Lazio e Binance Fan Token Platform nell’ottobre 2021.

La biglietteria digitale della Lazio segna un’importante pietra miliare nella partnership tra la squadra di calcio e Binance, portando livelli più elevati di coinvolgimento dei fan basati su soluzioni abilitate alla blockchain, sfruttando Web3 e le nuove rivoluzionarie funzionalità NFT. L’emissione di biglietti NFT non solo garantirà ai fan l’accesso alle partite, ma fornirà anche esperienze uniche, sconti e altro oltre a verificare l’autenticità e aiutare a prevenire l’uso improprio dei biglietti. Binance mira a rendere la tecnologia blockchain accessibile e facilmente comprensibile per ogni tifoso della Lazio.

La tecnologia di ticketing NFT, sviluppata da Binance, previene problemi come la contraffazione dei biglietti, lo scalping (rivendite a prezzi esorbitanti), oltre a rendere più affidabili i sistemi di ticketing. Queste caratteristiche aiutano a prevenire i disordini nei principali eventi sportivi causati dalla contraffazione e dalle rivendite non autorizzate.

Il biglietto NFT pilota della SS Lazio con Binance offre a fan e utenti la possibilità di sperimentare un caso d’uso reale di questa nuova tecnologia Web3 e di essere ricompensati con vantaggi extra per i fan. Questa è una tecnologia innovativa che migliorerà l’esperienza negli stadi, sia per la squadra che per i tifosi.

I vantaggi dei Biglietti Lazio NFT su Binance includono: accesso semplificato allo Stadio Olimpico nei giorni delle partite, sconti speciali nei negozi Lazio e sulle partite di Europa League, omaggi di LAZIO Fan Token e accesso a una serie di nuove esperienze “money-can’t-buy” ospitate dalla SS Lazio.

Marco Canigiani, Direttore Marketing della S.S. Lazio, ha commentato: “La S.S. Lazio è orgogliosa di lanciare la biglietteria NFT per tutte le partite casalinghe della Lazio. I nostri possessori di biglietti possono ora richiedere gratuitamente i loro biglietti NFT e utilizzare i loro biglietti NFT digitali per accedere allo Stadio Olimpico. Il nostro team sta lavorando a stretto contatto con Binance per fornire il massimo valore a tutti i nostri fan. È con grande piacere premiare tutti i tifosi della S.S. Lazio, che con l’acquisto di abbonamenti reclameranno i loro abbonamenti digitali NFT. I fan che esploreranno questa nuova tecnologia godranno di sconti per le partite di Europa League e sugli acquisti di merchandising online, oltre a premi aggiuntivi ed esperienze uniche. La nostra collaborazione con Binance consente alla S.S. Lazio di cambiare e influenzare il modo in cui i fan interagiscono con le varie offerte di prodotti della nostra società sportiva. Possiamo aspettarci che utilizzando la tecnologia blockchain durante la partnership della SS Lazio con Binance verranno lanciate molte altre funzionalità”.

Zoe Wei, Lead di Binance Fan Token, ha aggiunto: “I biglietti NFT, che stiamo introducendo con la biglietteria NFT della SS Lazio, introducono un nuovo livello di utilità caratteristico dei Non Fungible Tokens, la SS Lazio rivoluzionerà il mercato dei biglietti e presenterà un ulteriore caso studio nella vita reale per la tecnologia Web3. I biglietti NFT abilitati Blockchain hanno il potenziale per espandersi oltre lo sport e mettere le loro radici nel più ampio settore dell’intrattenimento. I fan ora hanno la possibilità di preservare i propri ricordi di qualsiasi evento dal vivo a cui hanno partecipato raccogliendo digitalmente i biglietti e godere di un ulteriore coinvolgimento con i loro club o marchi preferiti oltre a quelle esperienze, portando i fan a esperienze più significative e durature, comunità digitali e mondiali più forti e più coinvolgimento nella vita di squadre, giocatori e marchi”

I fan della Lazio che hanno un account Binance possono ora richiedere i loro biglietti NFT in diversi modi: nei negozi ufficiali della Lazio, tramite i social media e sulla piattaforma Binance Fan Token. Segui il team di Binance Fan Token su Twitter e Instagram per le ultime notizie e gli aggiornamenti su tutto ciò che riguarda il coinvolgimento dei fan della S.S. Lazio e l’NFT Ticketing.

A proposito di Binance

Binance è il principale ecosistema blockchain e fornitore di infrastrutture di criptovaluta al mondo con una suite di prodotti finanziari che include il più grande scambio di asset digitali per volume. Scelta da milioni di persone in tutto il mondo, la piattaforma Binance è dedicata ad aumentare la libertà di denaro per gli utenti e presenta un portafoglio impareggiabile di prodotti e offerte crittografiche, tra cui: trading e finanza, istruzione, dati e ricerca, bene sociale, investimenti e incubazione, decentramento e soluzioni infrastrutturali e altro ancora. Per maggiori informazioni, visita Binance.com.

Informazioni sui Fan Token di Binance

Binance Fan Token è un tipo di utility token che alimenta l’esperienza dei fan e connette squadre e marchi con i loro fan in tutto il mondo. I team partner possono lanciare token ai fan tramite il Binance Fan Token Launchpad, mentre i fan possono mostrare il loro supporto e sbloccare “momenti dei fan” unici attraverso ricompense esclusive come: esperienze irripetibili, NFT in edizione limitata, diritti di voto esclusivi su alcuni decisioni del club riservate ai tifosi e badge dei tifosi collezionabili. I Fan Token di Binance sono disponibili anche per tutti gli utenti di Binance tramite acquisti fiat e criptovalute. Per maggiori dettagli, token di squadra disponibili e nuovi elenchi, visita la piattaforma Binance Fan Token.

Sulla S.S. Lazio

Fondata nel 1900, la S.S. Lazio è una società calcistica di Serie A e quindi appartenente alla massima serie del calcio italiano. Il club di calcio detiene una Coppa delle Coppe UEFA e una Supercoppa UEFA, la squadra ha vinto due volte i campionato italiano, sette volte la Coppa Italia e tre volte la Supercoppa Italiana. I tradizionali colori delle divise della squadra sono magliette celesti e pantaloncini bianchi; i colori ricordano l’antica eredità ellenica di Roma e le tradizioni olimpiche, mentre l’aquila nella bandiera della squadra è il simbolo delle Legioni Romane, da cui è derivato anche il soprannome della S.S. Lazio: le Aquile. Con una capienza superiore a 70.000 spettatori, lo Stadio Olimpico è lo stadio ufficiale della S.S. Lazio a Roma, che condivide con la storica rivale, l’A.S. Roma, con la quale dal 1929 disputa il “Derby della Capitale”. L’attuale presidente del club è Claudio Lotito che ne ha assunto la guida nel 2004.”