Sarri suona la carica: “Lazio, non può accadere più”

La pesante sconfitta 4-1 di mercoledì contro il Genoa ha lasciato degli strascichi in casa biancoceleste. Sarri osservando l’atteggiamento della squadra contro i rossoblù ha rivisto alcuni fantasmi della passata stagione. Una squadra molle, demotivata, priva di aggressività con un inspiegabile blackout generale.(che non può essere giustificato solamente dalla stanchezza dovuta alla mole di lavoro fisico di questi giorni) Questo è quello che ha recriminato principalmente il tecnico toscano ai suoi ragazzi. Il Comandante ieri mattina è arrivato per primo sul campo del Das Achental Resort di Grassau. Ha aspettato che la squadra si radunasse, per poter parlare con ognuno di loro. L’ ha fatto guardandoli fissi negli occhi, ribadendo un concetto chiarissimo: “Non può accadere più”. Calmo e controllato, senza alzare la voce, ma deciso per far arrivare il messaggio ai suoi calciatori. Poi il via alla seduta mattutina, dedicata a un lungo ciclo di ripetute sul campo. Annullato il pomeriggio di riposo, la squadra si è ritrovata sul campo per una serie di partitelle. Nella giornata di oggi un’altra doppia seduta e domani rifinitura prima della partita alle ore 18.00 contro il Qatar. Dopo la strigliata di ieri, l’allenatore toscano vuol vedere fin dalla gara di domani pomeriggio, una squadra a sua immagine e somiglianza che è pronta a dare battaglia sia in Italia che in Europa.















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: