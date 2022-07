Il Messaggero| Lazio ferma al palo, ma Pedro è tornato

Amichevole senza gol o spettacolo, ma i complimenti di Sarri nello spogliatoio dopo l’amichevole contro il Qatar sono comunque arrivati. Dopo la batosta contro il Genoa, la risposta dei biancocelesti è stata comunque buona. C’è grinta e dedizione da parte di tutti, con Pedro che si è messo in buona luce dopo i problemi legati al polpaccio: i suoi 35 anni non si vedono e lo spagnolo si prepara ad affrontare un’altra stagione in biancoceleste. Immobile, dopo il Dekani, sbaglia un altro rigore mandandolo sul palo. Il resto lo fa l’estremo difensore avversario, il quale si mette in mostra con una serie di parate importanti. Dall’altra parte, buona prova di Maximiano che comunque rischia poco e nulla, data la partita giocata dalla difesa con un ispiratissimo Gila che si è messo in mostra.

Per il resto la squadra si è comportata bene in campo: ottimo primo tempo, un po’ meno il secondo. Di fatto, i cambi non hanno portato i miglioramenti previsti con un Luis Alberto decisamente sotto tono e fuori fase. Il suo unico guizzo risale, di fatto, al termine della partita con un tiro terminato alle stelle. Buona prova, ancora, da parte dell’attuale vice Immobile Matteo Cancellieri. L’attaccante si muove bene e gioca bene di sponda. Tuttavia, Sarri vorrebbe ancora un vice Immobile di ruolo. Prima, però, ci sono delle priorità: il terzino sinistro è infatti una richiesta del tecnico, considerando che a sinistra c’è Marusic che, oltre ad essere fuori ruolo, non si è mostrato un alternativa valida a Hysaj.

