CONFERENZA CANCELLIERI – “Voglio imparare e crescere, non ho paura del nuovo ruolo. Penso sempre a Guero” – FOTO

L’acquisto a sorpresa di questa sessione di mercato. Matteo Cancellieri è il nome che non ti aspetti arrivato a fine giugno, nato esterno ma Sarri ci sta lavorando per allargare i suoi orizzonti offensivi provandolo nei vari test amichevoli da alternativa di Immobile. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

Presenta l’attaccante il Direttore Sportivo Igli Tare:

“Sono molto contento di presentare Matteo Cancellieri perchè lo abbiamo seguito da diversi anni, è un colpo che la società ha fatto perchè ha grande prospettiva sia per la Lazio che per la Nazionale. Non alziamo troppo le aspettative perchè è ancora giovane, dobbiamo essere bravi come società e ambiente nel farlo crescere con serenità anche nei momenti complicati. Mi auguro che vengano rispettate sul campo le nostre aspettative”

Che sensazioni stai vivendo con l’arrivo alla Lazio?

“Per me è uno stimolo essere tornato a Roma, voglio dimostrare di poter far bene. Spero di ripetere in grande quanto fatto già a Verona”

Che ricordo hai di Daniel Guerini?

“Non so se questo è destino o casuale, la certezza è che indossare questa maglia ovviamente mi fa pensare a lui. Ci conoscevamo da quando avevamo dieci anni e spero di togliermi delle grandi soddisfazioni da dedicargli”

Come ti stai trovando in questo nuovo ruolo?

“Imparare in un altro ruolo non mi fa paura, questa squadra ha esigenze altissime e un attaccante come Immobile che può essere solo che una ispirazione. Sono qui per imparare nuove cose e nuovi ruoli, sono pronto a giocare sia al centro che sulla fascia. Io penso di poterlo fare”

Hai fatto un parallelismo con Mertens al Napoli?

“Da esterno si trova il gol perchè è comunque un ruolo offensivo però ovviamente con caratteristiche diverse rispetto alla punta centrale. Io rubo a Ciro tutti i suoi movimenti”

Ci dai un pensiero su Ilic?

“Per me ha un grande talento per cui vi confermo le sensazioni che sia molto forte”

Come ti senti con l’etichetta di alternativa di Immobile?

“Io sto rubando qualunque cosa possibile, devo imparare con il mio tempo”

Che rappresenta il derby?

“Io ho fatto le giovanili nella Roma, non posso nasconderlo, sentiamo tutti il derby e il lo giocherò da calciatore della Lazio”

Cosa ti possono insegnare gli altri compagni di reparto?

“La Lazio ha un attacco composto da tanti giocatori completi da cui io posso solo imparare”















