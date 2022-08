FORMELLO – Primo allenamento per Vecino. Patric torna in gruppo, tre gli assenti

Con lo 0-0 contro la Nazionale del Qatar, si è chiuso il breve ritiro in Germania della Lazio. Rientrati nella Capitale, nella giornata di ieri i calciatori biancocelesti si sono ritrovati al Centro Sportivo di Formello. Seduta di scarico per coloro che sono scesi in campo dal primo minuto nel sesto test amichevole di questa preparazione. Per oggi mister Sarri, come riportato dal sito ufficiale biancoceleste, ha concesso una giornata di riposo alla squadra, con la ripresa degli allenamenti fissata per domani, martedì 2 agosto. Continuerà a Formello la preparazione della Lazio in vista dell’inizio della stagione. Prima dell’esordio in Serie A contro il Bologna (14/08), i biancocelesti avranno un ultimo test amichevole: sabato 6 agosto, allo Stadio José Zorrilla di Valladolid, andrà in scena il Trofeo della Città di Valladolid, che vedrà protagoniste il Real Valladolid padrone di casa e proprio la Lazio di Maurizio Sarri.















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: