Calciomercato Lazio, Pjanic torna in Serie A? Tre club su di lui

Pjanic potrebbe tornare in Italia, ma non per vestire di nuovo la maglia bianconera. Secondo il portale catalano ‘Sport’, spunta la Lazio di mister Sarri, tecnico con il quale ci fu odio e amore durante l’esperienza alla Juventus. (Anche Allegri aveva pensato lui per la mediana dopo l’infortunio di Pogba). L’ostacolo al matrimonio Pjanic-Lazio sarebbe lo stipendio, circa 7-8 milioni di euro a fronte di un contratto fino a giugno 2024. Il giocatore potrebbe anche puntare a restare in Catalogna per giocarsi le sue chance con Xavi, ma questa settimana sarà decisiva per il suo futuro; su di lui ci sarebbero anche Napoli e Fiorentina.













