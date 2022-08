Tare presenta Marcos Antonio: “Rispecchia la filosofia del nostro allenatore”

Continua il giro di presentazioni in casa Lazio, con la conferenza stampa di presentazione di Mario Gila, Maximiano e Marcos Antonio. Prima delle parole dei nuovi acquisti, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare ha presentato così Mario Gila. Ecco le sue parole:

“Oggi ho il piacere di presentare Mario Gila, un difensore e un ragazzo frutto del nostro lavoro di scouting fatto negli ultimi due anni. E’ stato seguito a lungo e studiato bene, condiviso con il nostro allenatore. Sono molto contento di averlo portato qui. Per me e per tutto lo staff è stata una bella sorpresa in questo ritiro, credo che avrà il piacere di giocare insieme a campioni veri. Deve crescere tanto dato che è la sua prima esperienza di un certo livello. Spero che onorerà questa maglia, diventando un giocatore di grande livello“.

Dopo la conferenza di Mario Gila, Igli Tare ha presentato così Marcos Antonio:

“Marcos è un giocatore di grandi qualità tecniche. Interpreta un ruolo, lasciato da Leiva, in maniera diversa rispetto a come siamo stati abituati, ma rispecchia la filosofia del nostro allenatore. Le referenze di De Zerbi sono state molto buone. È un ragazzo che conoscerà il nostro calcio, ha potenziale importante e caratteristiche ottime per il giocatore della nostra squadra. Sarà un punto di riferimento per i prossimi anni”.

Terminata la presentazione di Marcos Antonio, così Tare ha presentato il nuovo portiere biancoceleste Maximiano:

“La vicenda del portiere è durata a lungo. Maximiano era uno dei due nostri obiettivi, è un portiere che rispecchia la filosofia della nostra squadra, molto bravo con i piedi e altrettanto con le mani. Sarà una bella sorpresa in Serie A. In Liga era uno dei top del campionato spagnolo, il suo arrivo per noi è un grande onore. Gli faccio gli auguri per la nascita della Lazio, speriamo che la sua esperienza alla Lazio sia positiva sia per lui che per noi“.















