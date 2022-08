Dario Hubner: “La Lazio può puntare alla Champions”

L’ex attaccante, tra le altre, di Cesena e Brescia Dario Hubner, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue parole:

“La Lazio c’è nella corsa alle posizioni europee. I biancocelesti hanno dei buoni giocatori grazie anche al direttore Tare che acquista ottimi giocatori. Manca forse ancora qualcosa per puntare allo Scudetto, ma il campo è il giudice supremo. I biancocelesti potranno fare molto bene dopo un anno con Sarri e probabilmente ora ci sono dei calciatori adatti al gioco del tecnico toscano. La Lazio può puntare alla Champions, se Immobile sigla i soliti gol e la difesa fa bene allora i biancocelesti possono comportarsi bene. L’attaccante quando va spesso in gol deve ringraziare i compagni che consentono ai bomber di andare in rete, tranne alcune eccezioni come Ronaldo. Nel mio passato mi è rimasto impresso un Brescia-Lazio in cui abbiamo dominato perdendo però uno a zero con un gol di Claudio Lopez. Calciatori come Casale devono crescere dopo una maturazione in serie cadetta, bisogna dare tempo ai calciatori giovani. Pedro è un grandissimo giocatore, così come Luis Alberto e Felipe Anderson. In una squadra avere vari giocatori di alto livello per fare bene”.