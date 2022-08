Provedel-Lazio, Pedullà: “Domani il portiere a Roma, confermate anche le viste mediche”

È stato definito l’accordo tra la Lazio e Spezia per il portiere Ivan Provedel. L’estremo difensore si unirà ai biancocelesti per una cifra attorno ai 3 milioni bonus inclusi. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, Provedel sarà domani in serata a Roma e sosterrà le visite mediche nella giornata di lunedì.













