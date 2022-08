La Repubblica| Il record di Lotito, ha speso più di tutti: 50 milioni per 8 colpi

Per festeggiare i 18 anni di presidenza Claudio Lotito ha investito 50 milioni sul mercato per 8 colpi, pagamenti per le commissioni agli agenti inclusi, facendo della Lazio la squadra che in Italia ha speso di più in questa sessione. In questa cifra è da comprendere Provedel, in arrivo a Roma quest’oggi con e visite prenotate per domani. Il tutto avendo incassato solo 7,7 milioni dal Mallorca per Muriqi (più 1,5 bonus) e 4,5 per Vavro: si attendono le sistemazioni di Akpa-Akpro e Acerbi su cui sembra esserci l’Inter di Inzaghi.

Non è finita qui: la cifra sborsata da Lotito potrebbe inoltre essere di 63 milioni lì dove si affondasse il colpo Ilic. Serve, però, prima la partenza di Luis Alberto, non convocato per l’ultima amichevole e chissà che il suo inizio di campionato non possa essere come quello di Correa lo scorso anno, dove non venne convocato contro l’Empoli in quanto aveva espresso la volontà di andare via. Monchi continua a negare un interesse nonostante la madre del centrocampista spagnolo gli abbia fatto una richiesta precisa: “Riportalo a casa”. Dall’altra parte, neanche Emerson Palmieri è stato convocato ieri: la pista Lazio rimane accesa ma servirà prima la cessione di Hysaj.

La Repubblica













RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: