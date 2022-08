CdS | Romagnoli e Sinisa, all’Olimpico l’intreccio del cuore

Attraverso una nota diramata sul proprio sito web, il Torino ha comunicato la data di uscita dei tagliandi per il settore ospiti della gara contro la Lazio. La gara si giocherà il prossimo 20 agosto, e sarà la prima trasferta stagionale per la squadra di Maurizio Sarri. Nella giornata di domani, i biglietti per i tifosi della Lazio saranno messi in vendita, al prezzo di 20 euro.

Di seguito la nota con tutti i dettagli:

“I tagliandi del settore ospiti saranno in vendita al prezzo di 20 euro (10 euro per gli Under 16) a partire dalla giornata di giovedì 11 agosto. Le modalità di vendita verranno comunicate a seguito delle indicazioni delle Determinazioni dell’ONMS“.

NORME PER L’ACCESSO – Per quanto riguarda tutte le norme per l’accesso allo Stadio Olimpico Grande Torino, la società granata ha spiegato tutti i dettagli nel medesimo comunicato:

“Gli ingressi dello stadio Olimpico Grande Torino apriranno due ore prima dell’inizio della gara.

Al fine di regolamentare gli accessi al prefiltraggio dello stadio si raccomanda di arrivare allo stadio con congruo anticipo e presentarsi agli ingressi muniti di: titolo di accesso + documento di identità al fine da velocizzare le modalità di controllo da parte del personale di servizio.

Durante la permanenza nell’impianto occupare esclusivamente il posto indicato sul biglietto, rispettare il distanziamento previsto di almeno 1 metro tra una persona e l’altra, evitare assembramenti e code durante le operazioni di accesso e deflusso all’interno dell’impianto e rispettare le indicazioni da parte del personale steward. È raccomandato l’utilizzo della mascherina negli ambienti chiusi.

Invitiamo tutti i tifosi a contribuire alla giornata di sport nel rispetto delle regole, del clima sereno e della passione per i colori granata, anche nel rispetto delle norme comportamentali previste per evitare il contagio da Covid-19″.















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: