Primavera 2, il calendario completo della Lazio: esordio ad Ascoli

Attraverso un post sul proprio profilo Instagram ufficiale, l’ormai ex giocatore della Primavera della Lazio Etienne Tare ha voluto salutare e ringraziare il club biancoceleste. Il calciatore si trasferirà infatti al Rapid Vienna, presso la squadra B. “Dopo 13 anni con i colori della mia squadra del cuore,volevo ringraziare la società tutti i miei compagni e lo staff per tutto quello che hanno fatto per me. Grazie di cuore, e sempre forza Lazio”, queste le parole di Tare accompagnate da un video postato sui social.

Di seguito il post:

