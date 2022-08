SERIE A | Sampdoria-Lazio, in vendita i tagliandi per la sfida del 31 agosto: i dettagli

La S.S. Lazio comunica che, sono già in vendita i tagliandi per la gara di Campionato Sampdoria – Lazio di mercoledì 31 agosto.

Questi i dettagli della vendita:

– gara: Sampdoria – Lazio

– mercoledì 31 agosto ore 18:30

– Stadio Luigi Ferraris di Genova

– Prezzo del settore “Ospiti”:

– INTERO € 15 (comprensivo della prevendita)

– Fine vendite ore 19:00 di martedì 30 agosto

– sito ticketone on-line

– Rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale (clicca qui per cercare la rivendita più vicina)

– Divieto del cambio nominativo e al momento è obbligatoria la Fidelity Card (Tessera del Tifoso) Millenovecento.

Ricordiamo che la nuova The Eagle Card non è valida come Fidelity Card.

La U.C. Sampdoria comunicherà tempestivamente qualora venisse tolto l’obbligo all’acquisto con la Fidelity Card.

Clicca qui per avere tutte le altre informazioni compreso la richiesta per l’introduzione allo stadio di striscioni.

