Lazio-Bologna, esordio non positivo di Maximiano: espulso per irregolarità fuori dall’area

Nel primo match della Serie A 2022/23, un inizio non positivo per il nuovo portiere biancoceleste. Luis Maximiano è stato espulso al 5° minuto di gioco per un anticipo su Arnautovic, il giocatore ha infatti bloccato il pallone fuori dalla riga. Il VAR ha revisionato l’azione e ha certificato l’irregolarità. La Lazio, dunque, riparte in dieci.















