DAZN corre ai ripari: “Link per vedere Napoli-Verona”

DAZN, tramite i propri profili social, sta rendendo nota l’iniziativa che ha intrapreso nel caso in cui dovessero esserci ulteriori problemi nella visione della partita Hellas Verona – Napoli, in programma quest’oggi alle ore 18:30. “Se sei cliente DAZN e stai riscontrando problemi di accesso, ti invitiamo a collegarti al link contenuto nella mail “Importante: come vedere Hellas Verona – Napoli”. La mail è stata recapitata all’indirizzo di posta elettronica associato al tuo account DAZN. Se non l’avessi ricevuta, ti invitiamo a controllare lo spam o a collegarti al link presente nelle nostre Instagram Stories” quanto scritto dalla piattaforma sui propri canali social.

