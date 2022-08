“Il giorno dopo è sempre più bello!”. Riapre la campagna abbonamenti della Lazio

Parte bene la nuova Serie A della Lazio. I biancocelesti, nel pomeriggio di ieri, hanno superato il Bologna per 2-1 all’Olimpico nella prima giornata di campionato. L’autogol di De Silvestri ed il solito Ciro Immobile hanno regalato i primi tre punti alla squadra di Sarri.

Il Comandante, per la giornata di oggi, ha concesso ai suoi un giorno di riposo, con la ripresa degli allenamenti fissata per domani pomeriggio, alle 18:00, al Centro Sportivo di Formello. Da domani inizierà la preparazione alla prima trasferta della stagione, ovvero la sfida in casa del Torino in programma sabato 20 agosto alle ore 18:30 (2° giornata di Serie A).















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: