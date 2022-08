Zaccagni: “Uniti, fino all’ultimo” – FOTO

Tra i protagonisti dal primo minuto della vittoria in rimonta contro il Bologna vi è anche Mattia Zaccagni, estero che lo scorso anno si è conquistato il posto da titolare e che in questa stagione è pronto ad affermarsi ad alti livelli. Quest’oggi, tramite il proprio profilo Instagram, ha esultato per la vittoria scrivendo: “Uniti, fino all’ultimo“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattia Zaccagni (@mattiazaccagni20_)















