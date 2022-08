Matteo Cancellieri inserito tra i 60 candidati alla vittoria del Golden Boy 2022

Ogni anno Tuttosport premia il migliore Under 21 che si è messo in luce nel precedente anno solare. Si tratta di un trofeo internazionale e questa del 2022 è la 20esima edizione. I primi 100 nomi sono stati lanciati il 15 giugno, un mese dopo ne sono stati eliminati 20 e a Ferragosto altri 20. Momentaneamente, quindi, sono in 60 a concorrere per il premio “Golden Boy 2022”. Tra questi 60 troviamo anche il neo acquisto della Lazio Matteo Cancellieri, che lo scorso si è distinto con la maglia del Verona.

A votare c'è una giuria specializzata, composta da 40 giornalisti esperti di calcio estero, i direttori dei tre quotidiani sportivi italiani più i loro colleghi di ruolo delle principali tv italiane (RAI, Mediaset, SKY, LA7 e DAZN). I loro voti saranno influenzati dei lettori di Tuttosport, che possono votare il proprio Golden Boy preferito ad un sondaggio online in cui possono anche suggerire il proprio nome per l'edizione del prossimo anno (CLICCA QUI PER VOTARE)















