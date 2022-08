Torino-Lazio, settore ospiti esaurito: ecco quanti tifosi biancocelesti ci saranno

Prosegue il pieno di entusiasmo in casa Lazio. Dopo la riapertura della campagna abbonamenti in via eccezionale dal 16 al 18 agosto (superata finora quota 24 mila), i tifosi biancocelesti si fanno sentire anche in trasferta. Dopo la prima vittoria in campionato casalinga per 2-1 contro il Bologna, la squadra di Sarri sfiderà nella prossima giornata il Torino fuori casa. I sostenitori della Lazio hanno organizzato la trasferta arrivando a riempire completamente il settore ospiti. Sono infatti 1430 i biglietti venduti, un numero importante che testimonia la vicinanza dei tifosi alla squadra. Sabato dunque, ancora una volta la Lazio non sarà sola.















