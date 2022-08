Calciomercato Lazio, Durmisi può tornare in patria

Riza Durmisi è uno degli esuberi ancora da piazzare. Arrivato alla Lazio nel 2018, è stato girato diverse stagioni in prestito, prima al Nizza, poi alla Salernitana e infine da gennaio allo Sparta Rotterdam. A Roma non ha spazio, dunque il suo futuro sarà altrove. Come riporta il portale BT Transfervinduet, podcast esperto in trasferimenti, sul difensore sarebbe piombato di nuovo il Brondby. Di nuovo perché è stata la sua prima squadra, il club dove è cresciuto. Secondo quanto si apprende, la trattativa, che sembrava non andare in porto, è stata riaperta anche se la società danese non è ancora convinta. Durmisi ha un contratto che lo lega alla Lazio fino alla prossima stagione e uno stipendio decisamente troppo alto per le possibilità del suo ex club (1 milione). Per poter tornare in patria, il difensore deve essere disposto a ridursi l’ingaggio.















