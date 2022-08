Lazio-Inter, ecco il migliore in campo votato dai lettori di LazioPress.it | FOTO

Una serata da Lazio. I biancocelesti di mister Sarri superano per 3-1 l’Inter di Inzaghi nell’anticipo della 3° giornata di Serie A, portandosi momentaneamente in testa alla classifica con 7 punti. Un successo meritato quello della Lazio. Vantaggio biancoceleste firmato Felipe Anderson, pari dell’Inter nella ripresa con Lautaro Martinez, poi al 58° il momento che cambia la partita: al posto di Vecino e Zaccagni, il Comandante manda in campo Luis Alberto e Pedro. I due gran gol, proprio dei due spagnoli (al 75° il Mago e all’86° Pedrito), fissano il risultato sul 3-1 finale. La nostra redazione, attraverso un sondaggio su Twitter, ha chiesto ai lettori di LazioPress.it “chi è stato il migliore in campo della Lazio?”. Con il 39% dei voti l’MVP di Lazio-Inter è stato il Mago Luis Alberto, seguito da Milinkovic-Savic (28%), Pedro (23%) e Felipe Anderson (10%).















