Buon compleanno Manuel Belleri: l’ex difensore della Lazio compie 45 anni

Oggi, 29 agosto, è il compleanno di un ex difensore della Lazio: tanti auguri Manuel Belleri, che oggi spegne 45 candeline! Acquistato nel 2005 dall’Empoli, in maglia biancoceleste trascorre due stagioni prima di andare in prestito all’Atalanta nel 2007, per poi fare ritorno nella Capitale nell’estate 2008. Nel gennaio 2009 lascia nuovamente la Lazio in prestito per andare a Bologna, ma a fine stagione viene acquistato dal Lecce. Inoltre, in Italia, indossa anche la maglia dell’Udinese.

Buon compleanno Manuel Belleri!















