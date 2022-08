CONFERENZA GIAMPAOLO – “Lazio squadra collaudata. Rigore? Non recrimino”

Al termine della gara del Marassi tra Sampdoria e Lazio terminata 1-1 l’allenatore dei blucerchiati Marco Giampaolo è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Pareggio importante perché l’avversario è forte. La Lazio ha tecnica, ha grande organizzazione e sa cosa deve fare. E’ collaudata. Avevamo sempre episodi sfavorevoli con la Lazio. E’ importante perchè è arrivato in rimonta, arrivavamo da tre giorni di riposo. Sono contento. La sconfitta di Salerno deve insegnarti qualcosa dove le differenze fra le squadre sono dettagli. Gabbiadini? Sono molto contento. E’ un professionista serio e un ragazzo straordinario. Ce ne fossero come lui. E’ il giusto merito. Rigore? A me è piaciuta la riposta che mi ha dato Aureliano che mi ha detto che, anche se andava al VAR, non era detto che lui avrebbe dato il rigore. E’ una delle pochissime volte che si va al VAR e non si decreta il penalty. Mi è piaciuta l’assunzione di responsabilità da parte dell’arbitro. Va bene così, non recrimino.

Inizio difficile? Le partite sono diverse. L’abbiamo impostata per non subire. La Lazio è stata bravissima con Patric e Romagnoli a trovare Milinkovic-Savic e Luis Alberto fra le linee. Quando ci siamo alzati rischiando qualcosa abbiamo fatto qualcosa in più. Nel secondo tempo ho inserito un attaccante in più. Gol che non arrivava? Occasioni ne abbiamo avute. Abbiamo giocato poi contro Atalanta, Juventus e Lazio. Ne abbiamo toppata solo una. Speriamo che vada nel dimenticatoio. Il gol di Immobile? Sono stati bravi loro. Un assist veloce, sono stati bravi a rubarci il tempo di lettura.

Episodi contrari? Non mi interessa. Giudichiamo l’episodio e si va oltre. La politica del calcio non posso farla io. L’importante è che la mia squadra non faccia mai un passo indietro. Che si incazzi giustamente ma che abbia sempre la voglia di lottare fino alla fine”.

