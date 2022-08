Sampdoria-Lazio, esodo dei tifosi biancocelesti: ecco quanti saranno al Ferraris

La Lazio si prepara ad affrontare la Sampdoria nella quarta giornata di Serie A. Alle 18:30 i biancocelesti scenderanno in campo per affrontare i blucerchiati e proseguire la propria striscia positiva dopo la grande vittoria ottenuta contro l’Inter. Nonostante la gara in trasferta, i tifosi laziali hanno risposto come al solito presente arrivando circa a quota 1.200. Questo il numero dei sostenitori presente nel settore ospiti del Ferraris.

