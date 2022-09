Moto 3, a Misano vince il pilota di fede laziale Dennis Foggia

Dennis Foggia questa mattina ha vinto il Gran Premio di Misano, valevole per la quattordicesima tappa del Mondiale 2022 di Moto3. Il pilota è di nota fede laziale, come rivelato da lui stesso lo scorso anno proprio dopo aver vinto il Gran premio di Misano; in seguito alla rivelazione, è stato invitato da Enrico Lotito ad assistere al derby dello scorso settembre in tribuna.

